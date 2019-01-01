مبعوث ترامب مودعا: زملائي يعملون في ظروف صعبة للغاية

توجه بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئاسة الأمريكية إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، برسالة وداع إلى زملائه في الخارجية الأمريكية، وذلك في آخر يوم له في منصبه.

وكتب ماكغورك أمس الاثنين، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "كان اليوم آخر يوم لعملي في وزارة الخارجية، وأتمنى لزملائي السابقين المدنيين والعسكريين النجاح، فيما يعملون في ظروف صعبة للغاية مدافعين عن مصالح دولتنا العظمى".

Today was my last day at the State Department. I wish my former civilian and military colleagues well as they work under extremely difficult circumstances to protect the interests of our great country. It was a privilege to serve alongside them. — Brett McGurk (@brett_mcgurk) 31 декабря 2018 г.

وأشاد ماكغورك بمهنية زملائه قائلا إن الخدمة جنبا إلى جنب معهم كانت شرفا له.

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وأعلن ماكغورك عن تركه منصب مبعوث البيت الأبيض لمواجهة "داعش" تبعا لاستقالة جيمس ماتيس من منصب وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن نيته سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا.

وفي رسالة وجهها ماكغورك إلى زملائه ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، أعربت المبعوث عن معارضته لخطة ترامب، مشددا على أن هذا القرار استدعى "صدمة" وغير جذريا السياسة التي عمل ماكغورك لتطبيقها.

وشدد على أن قرار ترامب أربك زملاء واشنطن ضمن التحالف وحلفاءها المحليين على الأرض، في إشارة واضحة إلى المقاتلين الأكراد، قائلا إنه لا يستطيع تطبيق هذه التعليمات الجديدة دون التخلي عن مبادئه.

من جانبه، اعتبر ترامب استقالة ماكغورك "ضربا من التصنع"، موضحا أنه يترك منصبه قبل شهر من انقضاء ولايته.

المصدر: نيوزويك