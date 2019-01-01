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إسرائيل تفتتح مطارا يطل على السعودية

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إسرائيل تفتتح مطارا يطل على السعودية
Reuters / Steven Scheer
مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر
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قالت سلطة المطارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع افتتاح ثاني مطار دولي في إسرائيل قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر في الـ 22 يناير.

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وصرحت المتحدثة باسم سلطة المطارات ليزا دفير، بأن العمل في مطار رامون الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار والواقع في صحراء النقب، سيبدأ تدريجيا.

وأضافت أنه سيبدأ برحلات داخلية قبل السماح برحلات دولية في مارس 2019 على الأرجح.

وأشارت إلى أن افتتاح المطار استغرق وقتا أطول من المقرر من أجل مضاعفة مساحات الانتظار بحيث تستوعب 60 طائرة، بالإضافة إلى إطالة المدرج إلى 3.6 كيلومتر لاستيعاب الطائرات الكبيرة الحجم.

وبينت المتحدثة أن إسرائيل كان لديها مطار دولي وحيد، مشيرة في السياق إلى استهداف حركة "حماس" عام 2014 مطار بن غوريون في تل أبيب بصواريخ ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات.

وتأمل تل أبيب أن يساعد المطار الجديد في تعزيز السياحة إلى إيلات.

هذا ومن المتوقع أن سيستقبل مطار رامون في البداية أكثر من مليوني مسافر سنويا، ومن المزمع توسعته ليستقبل 4.5 مليون مسافر.

المصدر: رويترز

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