الحرس الثوري الإيراني يعتزم تزويد الزوارق السريعة بتكنولوجيا التخفي

قال الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين إنه يعتزم تزويد الزوارق السريعة التابعة له في الخليج بتكنولوجيا التخفي حتى لا يرصدها الرادار وكذلك بقاذفات صواريخ جديدة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الأميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري قوله "نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها". وقال تنكسيري أيضا إن الزوارق السريعة ستجهز بصواريخ جديدة وستصل سرعتها إلى 80 عقدة في الساعة.

وبدأ الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي مناورات عسكرية في الخليج ، حيث يمر ثلث النفط المنقول عبر البحر في العالم، وحذر من أن قواته على استعداد للرد على أي عمل عدائي أمريكي.

وفي تهديد غير مباشر للسعودية وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، حذر الميجر جنرال محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من أن أي مواجهة إيرانية مع القوات الأمريكية ربما تشمل كذلك استهدافا لدول في الخليج قال إنها جاءت بتلك القوات إلى المنطقة. ونقلت وكالة أنباء فارس عن باقري قوله "على أعداء إيران في المنطقة أن يعلموا أنه إلى جانب عقيدتها السلمية، تمتلك إيران قوة عسكرية قوية مستعدة لحماية أراضيها ومحاسبة البلدان التي طلبت (الوجود الأمريكي)".

المصدر: رويترز