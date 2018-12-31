احتفالات عالمية في استقبال العام الجديد 2019

أضاءت الألعاب النارية سماء العالم في مختلف البلدان احتفالا بالعام الجديد، وانطلقت موجة الاحتفالات بداية من نيوزيلندا وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مودعة العام 2018.

وتواصلت الاحتفالات من أدنى الكرة الأرضية إلى أقصاها، فاحتشد مئات الآلاف في ساحات العواصم الكبرى لدول العالم بينما اشتعلت السماء بوهج الألعاب النارية.

وفي هذه الأسطر نرصد لكم أبرز الاحتفالات بالعام الجديد حول العالم.

احتفل المواطنون روسيا باستقبال عام 2019، 11 مرة في مختلف المناطق، وذلك بفضل امتدادها بين الشرق والغرب على مسافة نحو 10 آلاف كيلومتر، ويبلغ فارق التوقيت الزمني في مناطق روسيا 11 فارقا.

وفى الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو تجمع المحتفلون بالعام الجديد، بإطلاق الألعاب النارية.

واستقبلت نيوزيلندا وأستراليا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ2019.

وأطلقت كبرى مدن أستراليا هذه السنة أكبر ألعاب نارية يشهدها خليج سيدني.

كما احتفلت الإمارات بحلول العام الجديد 2019 بعروض نارية مبهرة في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

المصدر: RT