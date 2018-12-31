واشنطن تطالب موسكو بالسماح للأمريكي الموقوف بالتواصل مع القنصلية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بصورة رسمية أنها احتجزت مواطنا أمريكيا.

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وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة طلبت من السلطات الروسية منح مواطنها (الذي لم تذكر اسمه) حقا في الاتصال القنصلي.

من جهتها قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، أندريا كالان، لوكالة "إنترفاكس" الروسية: "نحن على علم باحتجاز المواطن الأمريكي من قبل السلطات الروسية، فقد أبلغنا بذلك رسميا من وزارة الخارجية الروسية.

وأضافت: "الالتزامات الروسية بموجب اتفاقية فيينا تقتضي بمنح الاتصال القنصلي. لقد طلبنا هذا الاتصال ونأمل أن تمنحنا السلطات الروسية ذلك".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت الجانب الأمريكي "في الوقت المناسب" باحتجاز الأمريكي بول ويلان، مشيرة إلى أن "مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية لديها كل المعلومات التي يمكن تقديمها حاليا بشأن احتجاز المواطن الأمريكي بول نيكولاس ويلان.

وأفادت مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية بأن الأمريكي بول بولان احتجز يوم 28 ديسمبر في موسكو أثناء تنفيذه لنشاط تجسسي، وفتحت قضية جنائية بحقه.

المصدر: رويترز + إنترفاكس