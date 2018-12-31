الخارجية الإيرانية: عراقجي التقى وفدا من طالبان في طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، أن وفدا من حركة طالبان زار أمس الأحد طهران والتقى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

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وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أجرينا محادثات مهمة مع طالبان أمس (الأحد) في طهران بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان".

وأضاف أن المحادثات مع طالبان أجرت بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية.

وأفاد قاسمي أيضا بأن عراقجي سيزور أفغانستان في غضون أسبوعين لإجراء مباحثات تهدف إلى تسهيل الحوار بين الجماعات الأفغانية والحكومة.

وفي حديثه حول السياسة الأوروبية قال:"أوروبا أثبتت أنها لا تتمتع بالقدرات الكافية للصمود أمام الضغوط الأمريكية.. فقد تجاوزت الموعد الذي التزمت به ولم تطبق الآليات المالية.. على أوروبا في حال لم تتمكن من تطبيق الآليات المالية مع إيران، أن تنتظر ممارسة واشنطن المزيد من الضغوط عليها وتتحمل تبعات ذلك.

وذكر أن 50% من الأراضي الأفغانية لا تزال بيد طالبان، مضيفا أن ذلك يحتم التفاوض معها لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد.

المصدر: RT