ميركل: سنتحمل المزيد من المسؤولية خلال وجودنا بمجلس الأمن

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه يجب على بلادها تحمل المزيد من المسؤولية في عام 2019، ويجب أن تدافع بنشاط أكثر عن مصالحها.

وقالت ميركل في خطابها السنوي إلى الأمة بمناسبة العام الجديد: "هناك قضايا مصيرية، مثل تغيرات المناخ، وضبط وتنظيم الهجرة، ومكافحة الإرهاب الدولي. وانطلاقا من مصالحنا الخاصة، نريد حل كل هذه القضايا، وسنتمكن من تحقيق ذلك على أفضل وجه، إذا أخذنا في الاعتبار مصالح الآخرين".

وأشارت المستشارة، إلى أن، ألمانيا ستكون عضوا (غير دائم) في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين وتعتزم العمل على صدور قرارات شاملة هناك".

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وأضافت أنغيلا ميركل: "نحن بصدد زيادة الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الشؤون الدفاعية لبلادنا".

وفي 8 يونيو، تم انتخاب ألمانيا عضوا في مجلس الأمن ا لدولي للفترة 2019-2020.

وأعلنت برلين، بعد ذلك، أنها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي ستتبع سياسة قريبة من سياسة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT