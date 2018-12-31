وزيرة الجيوش الفرنسية تحتفل بالعام الجديد بجانب قواتها المنخرطة بالحرب ضد "داعش"

تحتفل وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، بالعام الجديد، اليوم الاثنين، إلى جانب القوات الفرنسية المنخرطة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الأحد، أن بارلي ستتوجه إلى قاعدة "إتش 5" الجوية الأردنية التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية تكافح تنظيم "داعش" في سوريا المجاورة.

كما ستلتقي بارلي رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن "الوزيرة ترغب بالإشادة بأولئك الذين يكافحون ليلا ونهارا تنظيم "داعش" ضمن عملية الشمال (اسم العملية العسكرية الفرنسية ضد التنظيم في العراق وسوريا)".

وقالت بارلي الجمعة الماضية إنه لا تزال أمام التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب "مهمة ينجزها" بالرغم من "القرار الثقيل" الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وصرحت الوزيرة الفرنسية أنه "في حين يقول الرئيس ترامب إن داعش قد اندحر، نعتبر نحن من جهتنا أن سيطرته على الأراضي لم تعد كما كانت في العام 2014.. وصحيح أن نطاق سيطرته تقلص بشدة تدريجيا، لكن لا يزال له جيب يقبع فيه الجهاديون".

المصدر: أ ف ب