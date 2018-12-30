كولومبيا تكشف عن مخطط لاغتيال رئيسها إيفان دوكي

كشف وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو عن مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية إيفان دوكي، مؤكدا اعتقال 3 فنزويليين بحوزتهم "أسلحة حربية" على صلة بالقضية.

وقال الوزير الكولومبي: "لأشهر عدة، وردت معلومات استخباراتية عن هجمات محتملة ضد الرئيس دوكي"، وذلك في فيديو نشر عبر حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشار إلى اعتقال 3 فنزويليين على صلة بهذا المخطط بحوزتهم "أسلحة حربية"، من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.

وفي تصريح آخر، قال تروخيلو إن التهديدات مصدرها "الداخل والخارج".

ويأتي إعلان ذلك بالتزامن مع توترات بين بوغوتا وكراكاس، بعد تبادل طرد الدبلوماسيين في البلدين.

من جهته، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو البرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة بالتآمر على اغتياله، ورفضت حكومة إيفان دوك تلك الاتهامات، وأكدت أنها لا تدعم أي تدخل عسكري في فنزويلا التي تتقاسم معها حدودا بطول 2200 كيلومتر.

أما واشنطن فأشارت إلى أن "كل الخيارات مطروحة" في التعامل مع الرئيس الفنزويلي الاشتراكي.

ووصلت الحكومة اليمينية إلى السلطة في كولومبيا في أغسطس الماضي، ووعد رئيسها إيفان دوك بعزل النظام الفنزويلي الذي وصفه بأنه "ديكتاتوري"، كما تعهد بضرب مهربي المخدرات في بلده والجماعات المسلحة.

المصدر: أ ف ب