الحرس الثوري الإيراني: نستطيع قطع الطريق أمام أمريكا في المنطقة

اعتبر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، أن إيران قادرة على قطع الطريق أمام القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جوا وبرا وبحرا.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها صباح الأحد، في ساحة الحسين بالعاصمة طهران، إن "إيران يمكنها اليوم قطع الطريق أمام أمريكا في المنطقة جوا وبرا وبحرا"، معتبرا أنها تتجه نحو "الأفول السياسي والعسكري وهذه حقيقة واقعية وليست أمنية".

وأشار إلى أن من أهم مظاهر هذا الأفول انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة دون تحقيق أي مكسب، وأضاف أن "أمريكا تعاني اليوم من التخبط، إذ وقعت الاتفاق النووي ومن ثم خرجت منه، وفي سوريا والعراق تنفق مليارات الدولارات وبالتالي تخرج من دون أي مكسب، لكنهم رغم هزائمهم هذه ما زالوا يركزون على الشعب الإيراني، إلا أن عليهم أن يكونوا على ثقة بأنهم سيهزمون أمام هذا الشعب هذه المرة أيضا".

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: "إننا اليوم أقوى من أي وقت مضى وأكثر أملا وتمكسا بأهدافنا وقائدنا.. وما تتقنه أمريكا جيدا هو الهزيمة".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 19 ديسمبر الجاري، عن بدء انسحاب قواتها من سوريا إثر ما وصفته بدحر تنظيم "داعش" في سوريا.

المصدر: فارس + إرنا