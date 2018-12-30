ترامب يكشف عن أكبر خدعة في تاريخ السياسة الأمريكية

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مزاعم "التواطؤ الروسي" معه هو أكبر خدعة في تاريخ السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن "التواطؤ الروسي الوحيد كان مع هيلاري والديمقراطيين!".

“Absolutely nothing” (on Russian Collusion). Kimberley Strassel, The Wall Street Journal. The Russian Collusion fabrication is the greatest Hoax in the history of American politics. The only Russian Collusion was with Hillary and the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة كتبها على حسابه في تويتر:" إن آخر المعطيات أكدت غياب الأدلة على التواطؤ الروسي في الانتخابات الأمريكية بشكل مطلق".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن:" موظفي وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد الرئيس باراك أوباما زوروا التحقيق لمساعدة هيلاري كلينتون على الفوز في الانتخابات".

“It turns out to be true now, that the Department of Justice and the FBI, under President Obama, rigged the investigation for Hillary and really turned the screws on Trump, and now it looks like in a corrupt & illegal way. The facts are out now. Whole Hoax exposed. @JesseBWatters — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2018

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا مرارا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة عبر الشبكات الاجتماعية، ولكنها لم تتمكن من تقديم ولو دليل واحد.

ونفت موسكو مرارا وعلى نحو مطلق هذه المزاعم وأكدت أن اتهامها بالقيام في محاولات للتأثير على الانتخابات في دول مختلفة مجرد ادعاءات لا أساس لها، ووصفها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنها "من دون أي أساس". وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، كانت هذه القضية نتيجة الصراع الداخلي في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن أمله في إنهاء التحقيق وإعادة العلاقات بين الدولتين إلى طبيعتها.

المصدر: RT