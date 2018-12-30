بوتين يهنئ ترامب والأسد وعددا من رؤساء وزعماء العالم بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسائل تهنئة لرؤساء وزعماء عدد من بلدان العالم هنأهم فيها بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وهنأ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وجاء في بيان صدر عن الكرملين بهذا الصدد، اليوم الأحد: "أشار الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة أرسلها لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تعد أهم عامل لضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وأكد أن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة حول أجندة واسعة".

وفي رسالة تهنئة أخرى أرسلها الرئيس الروسي لنظيره السوري بشار الأسد أكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لسوريا في مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان الكرملين: "أرسل فلاديمير بوتين أيضا رسالة تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار فيها إلى أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الشاملة للحكومة السورية والشعب السوري في مجال مكافحة الإرهاب وحماية سيادة الدولة ووحدة الأراضي السورية، كما تمنى للمواطنين السوريين عودة سريعة للحياة السلمية والسعيدة".

كما وجه بوتين بهذه المناسبة رسائل تهنئة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس مولدوفا إيغور دودون، وبابا الفاتيكان فرانسيس، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: نوفوستي