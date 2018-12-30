مدمن مخدرات يقتحم بسيارته مدرج مطار هانوفر في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية أن حركة الطيران استؤنفت في مطار هانوفر أمس السبت إثر تعليقها فترة قصيرة بسبب اصطدام سيارة بحاجز ودخولها إلى مدرج المطار في حادثة لا تعتبر إرهابية.

واعتقلت الشرطة سائق السيارة، وهو أوروبي في العشرينات من عمره، كشفت الفحوص الطبية أنه "تحت تأثير المخدرات"، خصوصا الكوكايين.

ونقلت وكالة "دي بي إيه" الألمانية عن متحدث باسم الشرطة أن السيارة تحمل لوحة تسجيل بولندية ولم يعثر على سلاح فيها.

واستبعدت السلطات فرضية العمل الإرهابي، لكنها لم تكشف دوافع هذا العمل.

وأفادت الشرطة مساء السبت بأن "مطار هانوفر استأنف حركته نحو الساعة 20:05".

وأوضحت أن 20 طائرة كان مقررا هبوطها في المطار توجهت إلى مطارات أخرى، فيما تأخر إقلاع 13 طائرة.

وخلال عام 2017، استخدم 5.87 مليون شخص هذا المطار الدولي.

المصدر: أ ف ب