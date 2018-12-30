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الشرطة في ألمانيا تعتقل مواطنا سوريا تشتبه في إعداده لهجوم إرهابي

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الشرطة في ألمانيا تعتقل مواطنا سوريا تشتبه في إعداده لهجوم إرهابي
Reuters Fabrizio Bensch
الشرطة الألمانية في برلين، ألمانيا، 18 ديسمبر 2018
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احتجزت الشرطة الألمانية شخصا سوري الجنسية للاشتباه بإعداده هجوما إرهابيا في مدينة ماينز، وأعربت عن اعتقادها بأنه مرتبط مع 4 أشخاص اعتقلوا في مدينة روتردام، وفقا لتقرير صحيفة زيت.

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واعتقلت الشرطة الهولندية 4 أشخاص اليوم في مدينة روتردام، بعد الاشتباه في تورطهم بأعمال إرهابية.

وكما كتبت الصحيفة، احتجزت الشرطة الألمانية سوريا يبلغ من العمر 26 عاما في ماينز، بعد تفتيشها شقته. وعملت الشرطة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في هولندا.

ومن المقرر مثول المشتبه به أمام المحكمة، اليوم الأحد، وقد ينظر في تسليمه إلى هولندا.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الشرطة في روتردام الهولندية احتجزت 4 أشخاص من أصول شرق أوسطية للاشتباه في تورطهم بأنشطة إرهابية.

المصدر: نوفوستي

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