ترامب يلقي باللوم على الديمقراطيين بوفاة طفلين مهاجرين

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، باللوم على الديمقراطيين في وفاة طفلين من المهاجرين بمركز احتجاز أمريكي.

وتزامن كلام ترامب مع بدء الأسبوع الثاني من الإغلاق الحكومي الجزئي نتيجة مطالب ترامب لبناء جدار فاصل مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر "أن وفاة أطفال أو غيرهم على الحدود هي نتيجة محددة لخطأ الديمقراطيين وسياستهم بشأن الهجرة التي تسمح للناس بالسير لمسافات طويلة معتقدين أنهم يستطيعون دخول البلاد بشكل غير قانوني.. هم لا يستطيعون ذلك.. لو كان لدينا جدار لما حاولوا ذلك حتى".

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2018 г.

وجاءت تصريحاته بعد وفاة طفلين من غواتيمالا عمرهما 7 و8 سنوات، إثر عبورهما الحدود مع أقاربهما بشكل غير قانوني واحتجزتهم دوريات الحدود الأمريكية.

وترامب في تغريدة سابقة "أنا في البيت الأبيض أنتظر أن يأتي الديمقراطيون والاتفاق على أمن الحدود"، إلا أن أعضاء الكونغرس معظمهم في إجازات، ولم تصدر أية مؤشرات على أي تقدم وشيك لحلحلة هذا الملف.

I am in the White House waiting for the Democrats to come on over and make a deal on Border Security. From what I hear, they are spending so much time on Presidential Harassment that they have little time left for things like stopping crime and our military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2018 г.

وجعل الرئيس الأمريكي من سياسته المتشدّدة إزاء المهاجرين إحدى ركائز ولايته الرئاسية، الأمر الذي أثار غضب معارضيه الذين اتهموه بتشويه صورة المهاجرين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، حيث تعهد الملياردير الجمهوري ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ونشر آلاف الجنود الأمريكيين، كما فصل أكثر من ألفي طفل مهاجر عن ذويهم، وذلك تنفيذا لسياسته القائمة على "عدم التسامح" مع الهجرة غير الشرعية.

وتحاول واشنطن جاهدة وقف تدفق المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية عبر المكسيك لطلب اللجوء في الولايات المتحدة بسبب خطورة الأوضاع في بلدانهم.

المصدر: أ ف ب