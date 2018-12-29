الرئيس البرازيلي يعتزم السماح للمواطنين بامتلاك السلاح

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أنه سيوقع بعد توليه المنصب رسميا مرسوما يسمح للمواطنين بامتلاك السلاح.

وكتب بولسونارو في حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: "من خلال المرسوم سنضمن حق امتلاك السلاح للمواطنين الذين ليست لديهم سوابق جنائية"، مضيفا أنه يعول على أن يعمل البرلمان في وقت لاحق على تشريعات تخفف من القيود على امتلاك وحمل السلاح.

وحسب التشريعات البرازيلية الحالية، يحق للمواطن أن يمتلك سلاحا للدفاع عن نفسه، بعد أن يقدم طلبا رسميا للأجهزة الأمنية ويثبت أن السلاح ضروري بالنسبة له للدفاع عن نفسه. ويحظر حمل السلاح، حيث يجب أن يحفظ في البيت أو في مكان عمل.

وكان رفع تلك القيود من أبرز وعود بولسونارو أثناء حملته الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن العنف في المدن يشكل إحدى أكبر المشاكل الأمنية والاجتماعية في البلاد، حيث قتل في البلاد عام 2017 نحو 64 ألف شخص، أي وصلت وتيرة العنف إلى مستويات قياسية (30.8 جريمة قتل لـ 100 ألف شخص)، حسب المنتدى البرازيلي للأمن العام.

المصدر: تاس