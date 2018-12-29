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إيران تستنكر تفجير الحافلة السياحية بمصر

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إيران تستنكر تفجير الحافلة السياحية بمصر
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أعربت إيران اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بمحافظة الجيزة في مصر.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله في هذا الصدد إن بلاده "تدين بشدة الهجوم الذي استهدف الحافلة السياحية في الجيزة، وتعرب عن أعمق تعازيها لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

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وجددت الخارجية الإيرانية في هذا السياق أيضا "موقف طهران الثابت والرافض لاستخدام العنف، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور حافلة سياحية في منطقة "المريوطية" بالجيزة.

المصدر:وكالات

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