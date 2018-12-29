أستراليا تجرد شخصا من جنسيتها لعمله مع "داعش"

قال وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إن الحكومة سحبت الجنسية الأسترالية من رجل تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين كانوا يقومون بتجنيد أفراد لـ"داعش".

وأضاف داتون في بيان له اليوم السبت أن هذا الشخص يدعى، نيل براكاش، ومولود في مدينة ملبورن، موضحا: "ستبقى أهم أولوياتي سلامة وأمن كل الأستراليين".

وتابع: "العمل في خدمة مثل هذه المنظمة الإرهابية، مثلما فعل السيد براكاش، يعني أنك تتصرف بشكل يتنافى مع ولائك لأستراليا. وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان محاسبته على جرائمه".

وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي، ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي من خلال أبيه، وهو موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في أكتوبر عام 2016 بعد مغادرته‭‭ ‬‬مناطق كان يسيطر عليها "داعش".

وتسعى أستراليا لاعتقال براكاش بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب، من بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن في "يوم أنزاك" الذي يوافق 25 أبريل من كل عام، وهو يوم وطني لإحياء ذكرى ضحايا الحرب في أستراليا ونيوزيلندا.

وبموجب قوانين الجنسية في أستراليا يمكن لحامل الجنسية المزدوجة أن يفقد جنسيته الأسترالية إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لأستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب.

المصدر: رويترز