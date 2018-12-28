فرنسا.."السترات الصفراء" تحاكم وتعدم "ماكرون" في الشارع

اعتقلت السلطات الفرنسية 3 أشخاص من مؤيدي "السترات الصفراء" في مدينة أنغوليم غربي فرنسا لقيامهم بـ "محاكمة وإعدام" دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد موقع Sud Ouest الإعلامي المحلي بأن الشرطة اعتقلت اليوم الجمعة 3 من منظمي التمثيلية التي جرت الأسبوع الماضي، بينهم امرأة، وتم التحقيق معهم بتهمة "التحريض على جريمة وأعمال شغب".

Etre entendu comme "mis en cause" par la police pour avoir couvert comme journaliste le faux procès et la décapitation de Macron...... Ca me laisse songeur. Le nouveau monde à l'envers. #PressFreedom#Angouleme#gilestjaunes#charentelibre#Journalismisnotacrime#Journalistepic.twitter.com/VmxhNbgqzV — Renaud Joubert (@Renojoub) December 27, 2018

وخلال هذه التمثيلية قام عدد من النشطاء بـ "محاكمة" الرئيس ماكرون. ثم تم قطع رأس الدمية وإحراقها.

sudouest.fr / LOÏC DEQUIER

ودافع محامي النشطاء الموقوفين عنهم بالقول، إنه لم تكن هناك أي دعاية لهذه الفعالية، ولم تطلق أي دعوات للتظاهر، وهي لم تؤد إلى أي اضطرابات.

يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" على زيادة أسعار الوقود وظروف المعيشة تستمر في فرنسا منذ عدة أسابيع، وأسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وبالإضافة إلى المطالب الاقتصادية، بدأ المحتجون بإطلاق دعوات لرحيل الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن عن بعض التنازلات المتعلقة بالرواتب والضرائب، لكنها لم تنه الاحتجاجات.

المصدر: Sud Ouest