استطلاع: ميشيل أوباما الأكثر إعجابا في الولايات المتحدة

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب" في الولايات المتحدة أن ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، تتصدر قائمة النساء الأكثر إعجابا في البلاد.

وصوت إلى جانبها 15 بالمئة من الأشخاص الـ 1025 الذين تم استطلاع آرائهم. وشمل الاستطلاع أشخاصا تزيد أعمارهم على 17 سنة.

وتقدمت أوباما على كل من مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

ويشار إلى أن شعبية ميشيل أوباما ازدادت منذ العام الماضي، حين حصلت على 7 بالمئة من الأصوات في استطلاع مماثل عام 2017.

ويقدر الأمريكيون نشاط السيدة الأولى السابقة في مجال حقوق المرأة، وكذلك حملتها لمحاربة السمنة عند الأطفال والتغذية الصحية بالمدارس.

وفي وقت سابق من هذا العام حلت ميشيل أوباما في المركز الثاني عالميا على قائمة النساء الأكثر إعجابا بعد الممثلة وناشطة حقوق الإنسان أنجيلينا جولي، حسب استطلاع لمؤسسة YouGov.

المصدر: رويترز