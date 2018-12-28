رغم التشديد الأمني.. ناشط بريطاني يفضح سر رحلة ترامب للعراق

تمكن ناشط بريطاني صدفة من تبديد جهود الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع التسريبات بشأن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق قبل وصوله البلاد، ما أجبر البيت الأبيض على مراجعة خططه.

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وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير نشرته أمس الخميس، بأن ترامب غادر واشنطن ليلة عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية تهدف إلى منع تسريب أي معلومات حول الزيارة إلى وسائل الإعلام، وتعهد الصحفيون المطلعون على الموضوع بالتزام الصمت حينما أقلعت الطائرة رقم واحد مطفأة الأضواء برفقة مقاتلات.

لكن الناشط البريطاني المقيم في مدينة شيفيلد، آلان ميلوي، وهو من هواة تصوير الطائرات، التقط صورة وثّقت الطائرة الرئاسية في السماء فوق مقاطعة يوركشاير، مما أفشل كل الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الإدارة الأمريكية.

Guardian

وتمكن الناشط فور التقاط الصورة من تحديد الطائرة ونشر الصورة في موقع Flickr، ثم خلص الخبراء إلى أن ترامب يقوم بزيارة سرية إلى الشرق الأوسط، وذلك قبل ساعات من هبوط الطائرة رقم واحد في قاعدة عين الأسد غربي بغداد.

أجبر ذلك البيت الأبيض على التراجع عن خططه الأصلية والإعلان عن الزيارة قبل الموعد المحدد، حين كان ترامب في السماء على متن الطائرة المتوجهة إلى العراق.

ووصف الناشط البريطاني الذي وجد نفسه وسط اهتمام وسائل الإعلام هذا الحادث بأنه "درس لا بد من استخلاصه" للبيت الأبيض.

المصدر: غارديان