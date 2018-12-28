وسائل إعلام : مصادرة أكثر من 30 لوحة من شقة الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر

صادرت الشرطة الأرجنتينية، أمس الخميس، 31 لوحة من شقة الرئيسة السابقة السيناتورة كريستينا كيرشنر في بوينس آيرس، وذلك في إطار التحقيق في قضية الفساد.

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وأفاد موقع "Infobae" الإخباري بأن القيمة الإجمالية للوحات المصادرة تبلغ حوالي 4 ملايين دولار، مضيفا أن الأمر بمصادرتها أصدره القاضي كلاوديو بوناديو. واستمرت أعمال المصادرة في الشقة خلال ساعتين تقريبا.

وأجرت الشرطة الأرجنتينية في أغسطس الماضي أعمال البحث في شقة ومنازل كيرشنر، وذلك بهدف إيجاد أدلة على تورط الرئيسة السابقة التي تتمتع حاليا بالحصانة البرلمانية، في إنشاء هيكل فساد.

وتم فتح تحقيق في قضية الفساد في نوفمبر من العام الماضي بعد أن قالت الزوجة السابقة لسائق نائب وزير التخطيط الأرجنتيني، روبيرتو باراتا، للشرطة إنها شاهدت زوجها ينقل حقائب مليئة بالأموال. وتعتبر جهة الاتهام هذه الأموال رشوة كانت تدفعها شركات البناء والطاقة. وتم أثناء أعمال البحث في منزل السائق العثور على الدفاتر التي كان يسجل فيها تحركاته.

المصدر: تاس