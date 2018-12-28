محتجو "السترات الصفراء" حاولوا اقتحام المقر الصيفي لماكرون

حاول 40 متظاهرا من حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية، اختراق المقر الصيفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت محطة إذاعة فرانس بلو اليوم الجمعة.

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وبحسب المحطة الإذاعية، تم نشر دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستيلاء على حصن فورت بريغانسون، الواقع في دائرة فار، والذي يستخدم منذ عام 1968 كمقر صيفي لاستراحة رئيس البلاد.

ووفقاً للمحطة الإذاعية، فإن حوالي 40 من أنصار حركة "السترات الصفراء"، الذين افترضوا أن الرئيس ماكرون قد وصل إلى قسم فار لقضاء إجازة الأعياد، توجهوا بمسيرة باتجاه الحصن بعد ظهر الخميس، لكن رجال الدرك تصدوا لهم ومنعوهم من الاقتراب منه.

وعلى الرغم من فشلهم باقتحام ذلك الحصن الرئاسي، وعد محتجو "السترات الصفراء" بإعادة الكرّة يوم الجمعة.

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر الماضي رفضا لرفع الضريبة على الوقود وسعر البنزين. وعبّر المحتجون عن عدم رضاهم عن السياسة الاجتماعية للسلطات الفرنسية، ولا يزال المشاركون في حركة الاحتجاج يخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد دوريا كل يوم سبت، على الرغم من اتخاذ القيادة الفرنسية تدابير لتهدئة الوضع. وفي كل سبت، تجري احتجاجات واسعة النطاق في باريس ومدن فرنسية أخرى، مصحوبة بأعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات جديدة في ليلة رأس السنة.

المصدر: نوفوستي