روما: حكومتنا عازمة على تعليق بيع الأسلحة للسعودية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن حكومة بلاده تنوي تعليق بيع الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

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وقال كونتي في مؤتمر صحفي حول نتائج العام الجاري: "أؤكد أن هذا الموضوع يناقش اليوم. وندرس التبعات المحتملة للمسألة. وبالتعاون مع وزير الدفاع ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء لوجي دي مايو الذي يهتم بكثير بهذا الموضوع. نفكر بالعمل جديا على ذلك وسنتوصل قريبا إلى استنتاج".

وذكر كونتي أنه أجرى على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وطالبه باسم الدول الأوروبية بتقديم الحقيقة الشاملة حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإجراء محاكمة وفق القوانين الدولية.

كما دعا لمشاركة "خبير إيطالي" في هذه المحاكمة مع الأخذ بعين الاعتبار الصدى الدولي الذي أثاره هذا الاغتيال.

وأضاف: "سنتخذ قرارا بهذا الشأن في الأسابيع القريبة القادمة. إننا لا نؤيد بيع الأسلحة (للسعودية) ويدور الحديث حاليا عن منح هذا القرار طابعا رسميا ".

وأعلن عدد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا في وقت سابق عن تعليق تعاونها العسكري الفني مع السعودية.

المصدر: نوفوستي