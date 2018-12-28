بالفيديو.. السلطات في نيويورك توضح مصدر الضوء الغريب الذي عمّ سماءها

أثار شعاع ضوئي عم سماء مدينة نيويورك تساؤلات لدى السكان، وقلقا من إمكانية غزو كائنات فضائية للأرض.

Something insane is happening in the sky above Manhattan right now. pic.twitter.com/elCqFLF0iU — Eric Klinenberg (@EricKlinenberg) 28 декабря 2018 г.

وبعد انتشار هذه التصورات على صفحات التواصل الاجتماعي، قالت السلطات في نيويورك إن ما وقع هو نتيجة لانفجار محول في محطة كهربائية.

وقد تسبب انفجار المحول الكهربائي مساء أمس الخميس في إنارة سماء مدينة نيويورك بأشعة زرقاء غريبة، ما أثار قلق السكان.

المصدر: نوفوستي