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انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في ولايات أمريكية

أخبار العالم

انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في ولايات أمريكية
Reuters Jonathan Ernst
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شهدت عدة مدن أمريكية انقطاعا في خدمتي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، أمس الخميس، بسبب مشاكل في شبكة الاتصالات "CenturyLink".

وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" أن سكان كاليفورنيا ونيويورك، وخاصة الولايات الغربية، اشتكوا من انقطاع خدمات الاتصالات.

وقالت الشركة على صفحتها في "تويتر" إنها تفطنت لتقطع في الاتصالات، وإن المختصين يعملون على إصلاح العطب.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن انقطاع الاتصالات لم يقتصر على المستخدمين العاديين، بل اشتكت منه كذلك مؤسسات حكومية، منها مراكز طبية.

المصدر: وكالات

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