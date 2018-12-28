انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في ولايات أمريكية

شهدت عدة مدن أمريكية انقطاعا في خدمتي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، أمس الخميس، بسبب مشاكل في شبكة الاتصالات "CenturyLink".

CenturyLink engineers and technicians identified a network element that was impacting customer services and are addressing the issue in order to restore services. We estimate services will be restored within four hours. We apologize for any inconvenience this caused customers. — CenturyLink (@CenturyLink) 28 декабря 2018 г.

وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" أن سكان كاليفورنيا ونيويورك، وخاصة الولايات الغربية، اشتكوا من انقطاع خدمات الاتصالات.

وقالت الشركة على صفحتها في "تويتر" إنها تفطنت لتقطع في الاتصالات، وإن المختصين يعملون على إصلاح العطب.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن انقطاع الاتصالات لم يقتصر على المستخدمين العاديين، بل اشتكت منه كذلك مؤسسات حكومية، منها مراكز طبية.

المصدر: وكالات