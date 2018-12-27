صحيفة: ألمانيا ستراقب التمويل الخليجي للمساجد على أراضيها

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين تريد إلزام دول الخليج بالتنسيق معها فيما يخص تمويل المساجد والمنظمات والجمعيات الدينية الإسلامية على الأراضي الألمانية.

وأوردت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" تحقيقا، أعدته بالتعاون مع محطتي الإذاعة WDR وNDR، جاء فيه أن ألمانيا تطالب بذلك من أجل التصدي للتيارات الأصولية والمتشددة على أراضيها ومنع انتشار الفكر المتطرف بين اللاجئين.

ويشار في التقرير إلى أن طلبات دول الخليج، وخاصة قطر والسعودية، المتعلقة بتمويل المساجد والمنظمات الدينية ستدرس من قبل الاستخبارات، بما فيها الاستخبارات الخارجية، ووزارتا الداخلية والخارجية ومكتب المستشار الاتحادي، وذلك بهدف تحديد الجهات التي تقدم التمويل ولمن ولأي غرض.

ويشار إلى أنه في الوقت الراهن لا تمتلك السلطات الألمانية معطيات دقيقة حول حجم تمويل المساجد من الخارج. وتشير التقديرات إلى أن حجم التمويل يزيد عن مليون يورو في السنة في ولاية شمال الراين وستفاليا لوحدها.

المصدر: تاس