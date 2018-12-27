الجيش الإسرائيلي: تدمير أنفاق حزب الله يستغرق عدة أسابيع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عمليته لاكتشاف وتدمير الأنفاق التي حفرها نشطاء حزب الله اللبناني بهدف التسلل إلى أراضي إسرائيل ستستغرق عدة أسابيع إضافية .

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وفي موجز صحفي، أكد المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس، عزم القوات المسلحة الإسرائيلية على مواصلة العملية المسماة "درع الشمال" اكتشاف وتدمير جميع الأنفاق الممتدة من لبنان إلى داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك أنفاقا لم يتم إتلافها بعد.

كما أفاد المتحدث بأن الجيش الإسرائيلي أتم يوم 27 ديسمبر، في اليوم الـ 23 للعملية، تدمير السراديب المحفورة تحت الأرض عبر الحدود بالقرب من قرية كفركلا اللبنانية. ولم يكشف عن العدد الذي تم تدميره، لكنه أشار إلى أن "تحييدها" تم باستخدام أسلوبين هما التفجير وتعبئتها بمادة متمددة متجمدة خاصة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن اكتشاف نفق في منطقة كفركلا يوم 4 ديسمبر، يوم انطلاق عملية "درع الشمال". ومنذ إعلان العسكريين الإسرائيليين، يوم 20 ديسمبر، عن دخول العملية مرحلة "تحييد" الأنفاق، أفاد الجيش بتحييد خمسة ممرات "هجومية"، مع أن كونريكوس رفض تأكيد عددها واكتشافها وإتلافها.

وحمّل المتحدث باسم الجيش الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر الأنفاق من قبل حزب الله، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمثّل "خرقا سافرا لقرار 1701 لمجلس الأمن الدولي وسيادة إسرائيل".

وفي 25 ديسمبر، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرب الانتهاء من عملية "درع الشمال"، وذلك أثناء زيارته لمناطق حدودية في شمال الدولة العبرية، رافقه خلالها أهم الوزراء في حكومته وقادة عسكريون.

المصدر: تاس