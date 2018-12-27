طهران تدحض بالصور إشاعات مقتل قاسم سليماني بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

ردّت إيران بالصورة على إشاعات مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، فنشرت صورة حيّة له داخل أحد مساجد العاصمة طهران.

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وكتبت وكالة أنباء فارس الرسمية التي نشرت الرد، أن هذه الصورة تشكل ردا على الإشاعات التي أفادت مؤخرا بمقتله خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وذيّلت الوكالة الموضوع الذي نشرته، بكتابة عبارة: صورة لقاسم سليماني اليوم خلال تواجده في حسينية الإمام الخميني في طهران لحضور مراسم تكريم محمود هاشمي شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي توفي قبل أيام.

وتناقلت وسائل إعلام يوم أمس الأربعاء خبرا يفيد أن قائدا في الحرس الثوري الإيراني ومقاتلا إيرانيا أقل رتبة لقيا حتفهما في الغارات الإسرائيلية التي شنتها مقاتلات أف 16 على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق الليلة قبل الماضية.

صورة لقاسم سليماني اليوم خلال تواجده في حسينية الامام الخميني في طهران لحضور مراسم تكريم محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي توفي قبل أيام

صورة لقاسم سليماني اليوم خلال تواجده في حسينية الامام الخميني في طهران لحضور مراسم تكريم محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي توفي قبل أيام

المصدر: وكالة أنباء فارس