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مستشار خامنئي العسكري: إيران والهند والصين القوى الثلاث الوحيدة في الشرق!

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مستشار خامنئي العسكري: إيران والهند والصين القوى الثلاث الوحيدة في الشرق!
ar.mehrnews.com
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نقلت وكالة أنباء "مهر" عن اللواء رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى للشؤون العسكرية تأكيده أن تأثير بلاده امتد إلى المتوسط، وأن الهند والصين وإيران هي القوى الثلاث الوحيدة في الشرق.

ورأى صفوي في تصريح بهذا الخصوص، أن العالم أصبح اليوم أمام ما وصفها بـ "أزمة انتقال القوة من الغرب إلى الشرق"، لافتا إلى أن الهند والصين وبلاده هي القوى الثلاث الوحيدة في الشرق.

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وتطرق المستشار العسكري الإيراني إلى  تقنية المعلومات التي قال عنها إنها "إحدى القوى في العالم الحديث التي نمضي نحوها في الوقت الراهن، ونؤمن بأن القوة التي ستقف في مواجهة الثقافة والحضارة الليبرالية هي ثقافة وحضارة الثورة الإسلامية".

وتابع صفوي في هذا السياق قائلا: "إن قوة تأثيرنا وصلت اليوم إلى المتوسط ونريد تحويل هذا التأثير إلى ثروة، وذلك من خلال الفن الرقمي".

المصدر: مهر

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