تركيا تفرض غرامة على قناتين تلفزيونيتين بسبب "إهانة أردوغان"

فرضت السلطات التركية غرامة على قناتين تلفزيونيتين بسبب بثهما تصريحات قيل إنها أهانت رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وشجعت على العصيان المدني.

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وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا أمس الأربعاء، إن المجلس سيوقف مؤقتا برنامجا حواريا على قناة "خلق" بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران، مجدت جيزين، ومتين أكبينار.

وأفادت قناة "خبر ترك" أن مدعيا عاما فتح تحقيقا وطلب من أكبينار وجيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس والتشجيع على العصيان.

كما جرى تعليق بث 3 حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على قناة "فوكس" التركية بعد تعليقات لمذيع فيها، فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وفرضت الحكومة غرامات إدارية على القناتين.

من جهتها، قالت لجنة حماية الصحفيين في دراسة سنوية إن تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة حيث يقبع 68 صحفيا على الأقل خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة.

المصدر: رويترز