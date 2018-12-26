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ترامب يصر على تمويل جداره مهما طال الانتظار

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ترامب يصر على تمويل جداره مهما طال الانتظار
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المفاجئة إلى القوات الأمريكية في العراق
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لانتظار تمويل بناء الجدار مع المكسيك، مهما طال الانتظار، وذلك رغم تعطل عمل مؤسسات حكومية بسبب رفض النواب الديمقراطيين مطلبه.

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وجاء هذا التصريح خلال زيارة مفاجئة قام بها ترامب وزوجته ميلانيا للقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ليلة عيد الميلاد.

وأجاب الرئيس الأمريكي عندما سُئل إلى متى سينتظر للحصول على موافقة الكونغرس على تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل لبناء الجدار بالقول: "مهما طال الوقت".

وحمل ترامب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي يتوقع أن تتولى رئاسة مجلس النواب في الثالث من يناير المقبل، مسؤولية استمرار ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي"، أي توقف عمل مؤسسات حكومية في البلاد، سببه فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الحكومية المؤقتة للعام المالي 2019.

وقال ترامب: "نانسي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار"، مرجحا أن تكون معارضتها لمطلبه بتمويل الجدار تتعلق بحاجتها للأصوات لكي تصبح رئيسة لمجلس النواب.

المصدر: رويترز

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