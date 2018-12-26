مصرع 3 طلاب بانفجار داخل مختبر جامعي في بكين (فيديو)

لقي ثلاثة طلاب مصرعهم اليوم الأربعاء بانفجار داخل مختبر تابع لجامعة جياوتونغ غربي بكين، حسبما أعلنت أجهزة الإطفاء في العاصمة الصينية بكين.

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وأوضحت المصادر نفسها أن الانفجار وقع أثناء إجراء طلاب قسم الهندسة البيئية اختبارا لمعالجة المياه الآسنة ما أدى إلى اشتعال حريق تمّت السيطرة عليه.

وفي بيان نشرته على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي أعلنت الأجهزة أن "الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة طلاب".

وهرع إلى الموقع نحو ثلاثين سيارة إطفاء وبعد نحو ساعة تمّت السيطرة على الحريق، وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: أ ف ب