أنقرة: وزيرة العدل الإسرائيلية ليست بحجم أردوغان

رد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيلك، مساء الأربعاء، على تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد التي انتقدت فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال عمر تشيلك إن وزيرة العدل الإسرائيلية ليست بحجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كي تنتقده.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد، التي سبق وأن دعت لقتل الأمهات الفلسطينيات، تورطت في فضيحة جديدة عبر الإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدعوة لحماية تنظيمي "ي ب ك / بي كا كا".

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اعتبرت شاكيد أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، "سيقوي الرئيس أردوغان، بينما سيضر بإسرائيل"، وفق ما أوردت صيحفة "جيروزاليم بوست".

وفي إشارة إلى تنظيمي "ي ب ك / بي كا كا"، قالت شاكيد: "آمل بأن ينتصر الأكراد في حربهم ضد الأتراك، وآمل أن يمنع المجتمع الدولي أردوغان من قتل الأكراد".

المصدر: وكالة "الأناضول"