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مسافران يثيران الهلع داخل مطار شارل ديغول في بباريس (فيديو)

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مسافران يثيران الهلع داخل مطار شارل ديغول في بباريس (فيديو)
Reuters / Pascal Rossignol
عناصر من الشرطة الفرنسية بمطار شارل ديغول بالعاصمة باريس
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أثار شخصان يحملان أسلحة مزيفة الهلع في مطار رواسي - شارل ديغول في فرنسا صباح الأربعاء، واستجوبت قوات خاصة من الشرطة الشخصين لاحقا، وفق مصادر مقربة من التحقيق.

وحوالى الساعة 7:30 دقيقة بتوقيت غرينتش، أطلق مسافر تحذيرا "بعدما رأى شخصين لا يتحدثان الفرنسية ويحملان سلاحين في حقيبتيهما"، وفق ما قالت المصادر.

وقال شاهد عيان إن "هلعا أثير بين الركاب عند البوابة الثانية حين لاحظ المسافرون وجود الأسلحة".

وتدخلت الشرطة واستجوبت الشخصين "بسهولة"، وفق ما أوضح مصدر في الشرطة.

وأوضح مصدر آخر من المطار أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشخصين هي من نوع "إيرسوفت"، وهي مسدسات "مقلدة" للمسدسات الحقيقية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإخلاء البوابة الثانية حيث كان فريق أمني موجود لفحص حقيبة سفر متروكة، مشيرة إلى أن البوابة فتحت في الساعة 15:08 دقائق بتوقيت.

المصدر: أ ف ب

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