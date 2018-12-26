تفعيل القبة الحديدية ودوي انفجارات قوية قرب حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرئيلية بدوي انفجارات قوية في محيط مدينة حيفا بعد تفعيل منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا.

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ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية، أن أهالي القيسارية وكركور وحضيرة وبارديس خان في محيط مدينة حيفا سمعوا دوي انفجارات قوية، ورأو كتلا نارية ضخمة في السماء مساء الثلاثاء.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي السورية.

התקיפה בסוריה | תיעוד: שיגור טיל היירוט אמש, לעבר טיל נ"מ שנורה מסוריה @OrHeller



(צילום: אברהם ברדה) pic.twitter.com/vPHFLUM58K — חדשות עשר (@news10) 26 декабря 2018 г.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي في الجيش السوري، عن تصديها لصواريخ إسرائيلية في ريف دمشق الغربي مساء الثلاثاء أطلقها الطيران الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية، وتم إسقاط معظمها، واقتصرت الأضرار على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح.

المصدر: "mignews.com"