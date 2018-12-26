تحطم طائرة خفيفة جنوبي الولايات المتحدة ومقتل قائدها
Reuters Charles W Luzier
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لقي شخص واحد مصرعه بحادث سقوط طائرة خفيفة بمحرك واحد على بيوت في مدينة سيرو فالس بولاية داكوتا جنوبي الولايات المتحدة.
وقالت السلطات المحلية، إن الحادث وقع في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتسبب بأضرار مادية ومقتل شخص كان على متن الطائرة.
'It was hard to tell what was plane,' Eyewitnesses describe terrifying moment plane SMASHED into their street #siouxfalls#southdakotahttps://t.co/AVG4nrXq9bpic.twitter.com/s0s8BzpRzC— Daily Star (@Daily_Star) 26 декабря 2018 г.
وذكر مدير هيئة الطوارئ بالمدينة ريغان سميث أن الطائرة سقطت على حي سكني وأصابت 4 منازل بأضرار، فيما لم يعلن حتى الآن عن ضحايا أو جرحى بين السكان.
المصدر: وكالات
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