ترامب: أصبحنا مهتمين فعلا بـ"أمريكا أولا"

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه، ووسائل الإعلام المعادية له التي يسميها وسائل "الأخبار الزائفة" بحلول عيد الميلاد، مشيدا بالإنجازات التي تحققت تحت شعاره "أمريكا أولا".

وكتب ترامب عبر تويتر مساء أمس الثلاثاء: "آمل في أن يكون عيد الميلاد سعيدا للجميع، بمن فيهم أصحاب "الأخبار الزائفة".

I hope everyone, even the Fake News Media, is having a great Christmas! Our Country is doing very well. We are securing our Borders, making great new Trade Deals, and bringing our Troops Back Home. We are finally putting America First. MERRY CHRISTMAS! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2018 г.

ورغم تزامن العيد مع الإغلاق الحكومي الذي عطل عمل عدد من الهيئات والمؤسسات الفدرالية الأمريكية، أضاف ترامب: "بلادنا بخير، فنحن نحمي حدودنا ونعقد صفقات تجارية رائعة وجديدة، ونعيد جنودنا إلى أرض الوطن. في نهاية الأمر نحن بصدد الاهتمام بـ"أمريكا أولا". عيد ميلاد سعيد!".

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المصدر: وكالات