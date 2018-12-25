رويترز: عودة أكاديمي بريطاني إلى المملكة المتحدة بعد احتجازه في إيران

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أكاديميا بريطانيا من أصل إيراني احتجزته السلطات في طهران بتهم تتعلق بالأمن عاد إلى المملكة المتحدة.

واحتجزت السلطات الإيرانية عباس عدالت، أستاذ الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة إمبريال في لندن، في طهران في أبريل، بتهم تتعلق بالأمن وفقا لوسائل إعلام رسمية إيرانية آنذاك.

British-Iranian academic Abbas Edalat has returned to the UK eight months after he was detained in #Iranhttps://t.co/KjzVkPPf22 but at least 10 other dual and foreign nationals remain imprisoned, including British Iranian mother #FreeNazanin — IranHumanRights.org (@ICHRI) 25 декабря 2018 г.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لم ترد على اتصالات هاتفية للتعليق على الأمر، إذ يوم الثلاثاء عطلة في بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد.

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المصدر: رويترز