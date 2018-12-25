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رويترز: عودة أكاديمي بريطاني إلى المملكة المتحدة بعد احتجازه في إيران

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رويترز: عودة أكاديمي بريطاني إلى المملكة المتحدة بعد احتجازه في إيران
AP
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أكاديميا بريطانيا من أصل إيراني احتجزته السلطات في طهران بتهم تتعلق بالأمن عاد إلى المملكة المتحدة.

واحتجزت السلطات الإيرانية عباس عدالت، أستاذ الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة إمبريال في لندن، في طهران في أبريل، بتهم تتعلق بالأمن وفقا لوسائل إعلام رسمية إيرانية آنذاك.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لم ترد على اتصالات هاتفية للتعليق على الأمر، إذ يوم الثلاثاء عطلة في بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد.

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المصدر: رويترز

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