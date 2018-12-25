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نتنياهو: عملية "درع الشمال" تشرف على الانتهاء

أخبار العالم

نتنياهو: عملية
Reuters RONEN ZVULUN
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب انتهاء عملية "درع الشمال" ضد أنفاق "حزب الله" على الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو خلال جولة ميدانية له في شمال البلاد، اليوم الثلاثاء: "هذه العملية انتهينا منها بشكل كامل تقريبا".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعملية، قائلا: "قمنا بعمل رائع جرد حزب الله، من سلاح الأنفاق".. "حزب الله بذل جهودا كثيرة (لحفر الأنفاق) ونحن دمرناها".

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وعقد نتنياهو خلال جولته الميدانية اجتماعا للحكومة المصغرة (الكابينت) حول الأوضاع الأمنية في المنطقة العسكرية الشمالية، بمشاركة رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن اكتشاف أنفاق تابعة لـ "حزب الله" لتهريب السلاح وإرسال المسلحين إلى داخل إسرائيل على الحدود مع لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية عملية "درع الشمال" لتدمير هذه الأنفاق.

المصدر: RT، وكالات

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