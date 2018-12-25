إيران.. اعتقال 17 شخصا بتهم الاحتيال في نظام تداول العملات

أفادت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن اعتقلت 17 شخصا بتهم التربح من عمليات احتيال في نظام تداول العملات.

ونسبت الوكالة إلى وزارة الاستخبارات قولها إن المشتبه بهم حصلوا على عملة صعبة بأسعار مدعمة من الحكومة لاستيراد سلع لكنهم بدلا من ذلك باعوها في السوق السوداء.

واعتقلت السلطات الإيرانية المشتبه بهم فيما تحاول طهران منع انخفاض قيمة الريال بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وتدخلت الحكومة الإيرانية في سوق العملة وهددت المضاربين، وأشرفت على عملية لإنعاش الريال في الأسابيع الأخيرة بهدف تخفيف الضغط على الاقتصاد.

وصعد العملة الإيرانية لتصبح قيمتها 105 آلاف ريال أمام الدولار في منتصف ديسمبر بعد أن كان قد وصل إلى 117000 قبلها بأسبوع وإلى 152500 في نهاية أكتوبر، وهبطت العملة إلى 190 ألف ريال أمام الدولار وهو مستوى قياسي سجّل في سبتمبر 2018.

المصدر: رويترز