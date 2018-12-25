تفشي حمى الخنازير الإفريقية داخل إقليم قوانغ دونغ الصيني

أعلنت وزارة الزراعة الصينية اليوم الثلاثاء عن تفش جديد لحمى الخنازير الإفريقية في مدينة هويتشو في إقليم قوانغ دونغ الجنوبي ما أسفر عن نفوق 11 خنزيرا داخل مزرعة تضم 90 خنزيرا.

وكانت الصين قد أعلنت بالفعل عن 90 حالة تفش للمرض. ولا يوجد علاج معروف للفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة في الصين في شهر أغسطس 2018.

وفي الثالث من ديسمبر 2018، أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لإنفلونزا الخنازير الإفريقية داخل مزرعة في العاصمة بكين ومزرعتين بمقاطعتي "شنشي" شمال غربى الصين، و"هيلونغ جيانغ" شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة حينها إن البؤرة الأولى للوباء ظهرت في مزرعة تضم 9835 خنزيرا داخل منطقة تونغتشو بالعاصمة بكين، حيث أكدت نفوق 17 منها بسبب المرض.

يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وفي شهر أغسطس، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من سرعة انتشار مرض حمّى الخنازير الإفريقية في الصين، مشيرة إلى احتمالية انتشار هذا الفيروس الفتاك في المزيد من الدول الآسيوية في أي وقت.

وبينت المنظمة الأممية أنه لا يوجد لقاح فعال لحماية الخنازير من المرض، مؤكدة أنه وبالرغم من أن هذا المرض لا يشكل تهديدا مباشرا على صحة الإنسان، إلا أن عواقب انتشاره قد تكون مدمرة وفتاكة وتؤدي إلى نفوق الحيوانات المصابة بنسبة 100 في المائة.

المصدر: رويترز + الفاو