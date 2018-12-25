بلجيكا ترفض منح اللجوء لـ"الأرملة السوداء" (صورة)

أفادت وسائل الإعلام البلجيكية بأن السلطات في بروكسل رفضت منح المغربية مليكة العرود الملقبة بـ"الأرملة السوداء" حق اللجوء، وذلك بعد إسقاط الجنسية عنها بجرائم إرهاب.

وقالت المصادر يوم الخميس إن القرار صدر عن إدارة شؤون اللاجئين في العاصمة بروكسل، مشيرة إلى أن محامي الدفاع نيكولاس كوهين سيتقدم بطلب إلى مجلس التقاضي الخاص بالأجانب في المسألة.

وسُحبت الجنسية البلجيكية من مليكة في نوفمبر 2017 بعد أن أمضت عقوبة بالسجن 8 سنوات على خلفية ملف له صلة بالإرهاب، وأطلق سراحها عام 2016.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الأرملة السوداء" متواجدة حاليا في مركز مغلق تمهيدا لإبعادها إلى المغرب.

وتصنف بلجيكا مليكة العرود في خانة "المقاتلين الجهاديين" بعد إدانتها بإدارة شبكة قامت بتجنيد مقاتلين لتنظيم القاعدة مع زوجها الثاني معز والذي فر من العدالة البلجيكية إلى وزيرستان في باكستان، حيث أصبح قياديا في تنظيم القاعدة ولقي حتفه فيما بعد.

يذكر أن الزوج الأول لمليكة العرود الذي أعطاها لقبها، قد لقي حتفه كذلك أثناء مشاركته في عمليات مسلحة.

Pas d'asile pour Malika El Aroud, "la veuve noire du djihad" https://t.co/DG103oSWO6pic.twitter.com/9BHwgnmZqN — 7sur7 (@7sur7) December 20, 2018

المصدر: وسائل إعلام بلجيكية