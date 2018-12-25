خدمات جديدة لنزلاء السجون البلجيكية

سيتمكن النزلاء في السجون البلجيكية اعتبارا من العام الجديد، من إجراء المكالمات الهاتفية بكلفة أقل، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير العدل كوين جينس.

وجاء في بيان بهذا الصدد، أن السجناء لن يضطروا بعد الآن للاتصال من بهو السجن لأن الزنزانات ستجهز قريبا بهواتف ثابتة في كل منها.

وفي الوقت الراهن تستند أسعار محادثات السجناء إلى التعرفة التي كانت معتمدة في البلاد عام 2002.

وبفضل اتفاقية جديدة مع مزود خدمة الهاتف، ستتم مراجعة الأسعار في العام المقبل، وبالتالي فإن كلفة المكالمة في ساعة الذروة في اتجاه هاتف محمول ستكون 0.11 يورو للدقيقة مقابل 0.86 سابقا الآن.

كما سيتم في العام المقبل تعميم الهواتف الفردية وهو أمر غير ممكن في الوقت الراهن، حسب موقع 7sur7 البلجيكي الذي أشار أيضا إلى أن أشغال تركيب الكابلات صارت منتهية تقريبا.

المصدر: موقع 7sur7 البلجيكي