مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 في حادث دهس في الصين
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网传福建龙岩抢公交车撞人。转 pic.twitter.com/o5LXBvEDU6— 曾宁 (@pZO5xK2Su74DiBW) December 25, 2018
福建龙岩公交被劫持撞人事件。（6）转 pic.twitter.com/u9bOX6w743— 曾宁 (@pZO5xK2Su74DiBW) December 25, 2018
【突发：公交车被劫持多人死伤】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) December 25, 2018
25日下午，福建龙岩一辆公交车被一名持刀男子劫持， 从莲东路横冲直撞到登高西路， 造成至少五死二十多人受伤，死者当中包括一名民警。公安到场制服了一名疑犯。#福建#公交车#死伤严重pic.twitter.com/ksqnYet7Jw
福建龙岩特大新闻，一罪犯挟持了公交车，车上杀了一个女的，然后一路撞，死了好多人……— 活着 (@tangyongtao1) December 25, 2018
摘 pic.twitter.com/nwlOWngESW
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