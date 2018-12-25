كابل تصفّي رأسا كبيرة في شبكة حقاني

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن طائرات أفغانية شنّت غارة على مواقع لشبكة حقاني المرتبطة بـ"طالبان" جنوب شرقي أفغانستان، قتل فيها أحد الرؤوس الكبيرة في الزمر المسلحة الأفغانية.

وأفاد المكتب الصحفي في وزارة الداخلية الأفغانية، بأن الغارة استهدفت المطلوب سيف الله، أحد القادة العسكريين الكبار في شبكة حقاني المرتبطة بـ"طالبان"، المسؤول عن العمليات العسكرية والخدمات اللوجستية في التنظيم.

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وأشارت الوزارة، إلى أن الغارة استهدفت قرية مارغا في قضاء بارمال بولاية باكتيكا مساء أمس، وأسفرت عن مقتل 6 من المسلحين.

وعلى مدى عدة سنوات، تشن الجماعات الإرهابية وخاصة طالبان وداعش هجماتها ضد مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المؤسسات الرسمية والاجتماعية في أفغانستان، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

المصدر: إنترفاكس