روحاني يذكّر برسالة المسيح

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني ببرقية تهنئة إلى البابا فرنسيس، بمناسبة احتفال المسيحيين الكاثوليك بميلاد السيد المسيح، وقرب حلول رأس السنة الجديدة.

وهنأ روحاني في برقيته الحبر الأعظم شخصيا وكافة المسيحيين بهذه الأعياد، وأكد على أن المسيح نادى بالسلام والحرية لكل الشعوب في العالم.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة "الاستلهام بالأنبياء من أجل الوقوف في وجه المتغطرسين".

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وأشار إلى ضرورة "سير البشرية اليوم على طريق الحق والتمهيد لإرساء أسس السلام والعدالة والتعايش السلمي بغض النظر عن اللون والعرق".

المصدر: وكالة "إرنا"