استطلاع يكشف فوز نتنياهو وانهيار المعسكر الصهيوني

أجرت صحيفة "معاريف" استطلاعا للرأي العام بعد أن تقرر حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء الانتخابات العامة في أبريل المقبل.

ووفقا للاستطلاع فإن حزب الليكود سيحقق في الانتخابات نفس النتيجة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة بـ30 مقعدا.

والمركز الثاني، سيكون من نصيب قائمة رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي بينيامين بيني غانتس بـ13 مقعدا، وذلك بعد أن نال 16 مقعدا الشهر الماضي.

وتدل نتائج الاستطلاع، على أن المركز الثالث في الانتخابات المقبلة بالكنيست، سيكون من نصيب "يش اتيد"( هناك مستقبل) بزعامة يائير لبيد، بـ12 مقعدا.

وسينال حزب "البيت اليهودي" 11 مقعدا وستحصل القائمة العربية المتحدة على 11 مقعدا.

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وبذلك سينهيار المعسكر الصهيوني الذي سيحصل على 9 مقاعد نيابية فقط بعد 24 مقعدا الآن، وسيحصل يادوت التوراة على سبعة مقاعد نيابية بزيادة مقعد واحد بالمقارنة مع وضعه الحالي.

وسيعاني كولانو بزعامة موشيه كحلون من خسائر جسيمة وسينخفض تمثيل الحزب من 10 مقاعد حاليا إلى 6 في البرلمان المقبل.

وسيحصل حزب ميرتس الصهيوني اليساري وكذلك الحزب الجديد لأورلي ليفي على 6 مقاعد لكل منهما، وأما حزب "إسرائيل بيتنا"، سيحصل على 5 مقاعد وحزب شاس، على 4.

وتدل نتائج الاستطلاع، على أن بنيامين نتنياهو سيفوز في الانتخابات وسيكون قادرا على تشكيل ائتلاف يضم 63 مقعدا ومن المحتمل توسيعه مع الأحزاب الجديدة لكل من بني غانز أو أورلي ليفي.

المصدر: mignews