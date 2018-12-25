البابا يدعو في ليلة عيد الميلاد لمزيد من العطاء ونبذ المادّية

انتقد البابا فرنسيس أمس الاثنين "الجشع والشراهة" في يومنا هذا، ودعا الناس في عظة الميلاد إلى أن تشغل "المشاركة والعطاء" حيزا أكبر في حياتهم.

وقال راعي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم أمام آلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "لقد أصبح الإنسان جشعا وشرها".

وأضاف: "يبدو أن الامتلاك والامتلاء من الأشياء هو بالنسبة لكثيرين معنى الحياة".

وتابع: "جشع لا يشبع يخترق التاريخ، وصولا إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قلائل المآدب وكثيرون لا يملكون الخبز ليحيوا".

وقال البابا إن مولد المسيح أشار إلى طريقة جديدة للعيش "لا تلتهم ولا تدّخر، بل شارك واعط".

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وشدد أنه "ينبغي علينا أن نتخطى قمة الأنانية وألا نسقط في الاستهلاك".

وسأل البابا "هل أحتاج فعلا لأمور كثيرة ولوصفات معقدة لكي أعيش؟ هل يمكنني أن أتخلى عن العديد من الأمور الفائضة لأختار حياة أكثر بساطة؟".

والبابا الذي بلغ الـ82 بداية الشهر، سيقدم رسالته السادسة إلى "المدينة والعالم" اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد أمام الحجاج المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

المصدر: أ ف ب