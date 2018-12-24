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مقتل 28 شخصا في هجوم مسلحين على مبان حكومية في كابول

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مقتل 28 شخصا في هجوم مسلحين على مبان حكومية في كابول
Reuters OMAR SOBHANI
صورة من موقع الهجوم في كابول
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لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم مسلحين على مبان حكومية في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أن الهجوم استهدف مبنى الإدارة الحكومية لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة و"أسر الشهداء"، حيث فجر انتحاري سيارة مفخخة خارج المبنى، ثم هاجمه مسلحون ببنادق رشاشة وعبوات ناسفة.

وأشارت الشرطة الأفغانية إلى أن الهجوم وقع في الوقت الذي كان الموظفون يستعدون لمغادرة المبنى. واستمر تبادل إطلاق النار عدة ساعات.

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وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن 200 موظف أجلوا من المبنى، وحاصرت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع الهجوم. وأكد المتحدث مقتل أحد رجال الشرطة و3 مهاجمين في تبادل إطلاق النار.

وتحدثت وكالة "بجواك" الأفغانية عن معلومات حول احتجاز المسلحين لعدد من موظفي الإدارة المذكورة رهائن. وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وكالات

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